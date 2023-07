Samochód z USA. Mechanik zdradza prawdę o stanie technicznym aut

Według tegorocznych danych Instytutu SAMAR blisko 5% samochodów używanych sprowadzanych jest ze Stanów Zjednoczonych. Kierowców do takiego wyboru skłaniają przede wszystkim atrakcyjne oferty i ceny pojazdów. Mechanicy przyznają jednak, że samochody, które trafiają do ich warsztatów, są w większości przypadków w stanie określanym jako średni. Wpływ ma na to m.in. ich bogata historia powypadkowa.