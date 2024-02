Samochód używany. Te modele najczęściej kupowano na kredyt

Z danych AAA AUTO wynika, że w 2023 roku przeciętna cena samochodu finansowanego kredytem wynosiła 50 500 zł. To więcej niż mediana cen aut używanych na rynku wtórnym w całym 2023 roku, która według raportu Barometr AAA AUTO wynosiła 29 700 zł. Przeciętna długość czasu na jaki kupujący zapożyczali się w 2023 r. to 61 miesięcy, czyli nieco ponad 5 lat. Najwięcej samochodów finansowanych kredytem miało silniki diesla – 66,5 proc. Auta z silnikami benzynowymi stanowiły zaś 33,4 proc., a pozostały udział należał do aut elektrycznych.