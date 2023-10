Samochód elektryczny. Ruszyły miejskie stacje ładowania aut elektrycznych

- Cieszymy się z tego rozwoju, bo wpisuje się on w dwie nasze strategie - Rozwoju Miasta Gorzowa ii Rozwoju Elektromobilności. Znaczny wzrost, w ostatnim czasie, liczby pojazdów korzystających z energii elektrycznej pokazuje, że takie inwestycje mają dobrą przyszłość. Zależy nam by Gorzów był miastem proekologicznym, przyjaznym dla innowacji, dostępnym dla mieszkańców, a inwestycja Powerdot przybliża nas do tego celu – mówi Iwona Olek, zastępca prezydenta Gorzowa, nadzorująca zagadnienia elektromobilności.