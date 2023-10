Samochód elektryczny. Ile takich aut mamy w Polsce? Co ze stacjami ładowania?

Warto zauważyć, że wrzesień był miesiącem, w którym przekroczyliśmy próg 50 tys. sztuk zarejestrowanych pojazdów elektrycznych jeżdżących po polskich drogach. Od wielu już miesięcy obserwujemy stabilny przyrost pojazdów na poziomie 60-70 proc. r/r. Co szczególnie ważne – rośnie liczba elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych. W tych segmentach właściwie w każdym miesiącu odnotowujemy wzrosty rejestracji pow. 100 proc. Z całą pewnością rozwojowi rynku pojazdów zeroemisyjnych pomagają dopłaty, które na tym etapie ich popularyzacji są niezbędne. O ile w przypadku samochodów osobowych i dostawczych sytuacja od dłuższego czasu jest stabilna, bo są to pojazdy objęte systemem dopłat, o tyle w przypadku pojazdów ciężarowych – ciągle na nie czekamy. Miejmy nadzieję, że kiedy minie gorący powyborczy okres, rząd pochyli się nad tym tematem i Polska dołączy do grupy kilkunastu krajów europejskich, które już takie rozwiązanie wprowadziły - mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.