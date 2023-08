Rynek samochodów używanych. Co czeka kupujących?

– O ile w tym roku możemy zaobserwować lekki spadek, to historyczne dane pokazują, że nawet w okresach osłabienia gospodarki ten segment rynku był relatywnie odporny na zawirowania. Ponadto, mamy w Europie strukturalny niedobór nowych aut, co sprzyja rozwojowi rynku wtórnego – dodaje Roch Baranowski.

Popyt na auta używane generowany jest ograniczoną dostępnością nowych modeli wynikającą, w głównej mierze, ze zmniejszenia produkcji. Od kilku lat na europejski rynek trafia coraz mniej nowych samochodów. Według raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA), w 2022 roku w Unii Europejskiej wyprodukowano 10,8 mln aut osobowych, czyli o 24 proc. mniej niż w przedpandemicznym 2019 roku.

Utrzymująca się niska produkcja to wynik splotu wielu czynników, w tym unijnej polityki klimatycznej, wybuchu pandemii oraz wojny w Ukrainie. Do nieznacznego spadku doszło już w 2018 roku, kiedy koncerny motoryzacyjne zaczęły dostosowywać się do coraz ostrzejszych europejskich norm emisji CO2 i stopniowo przestawiać na produkcję aut elektrycznych. Firmy w dalszym ciągu ograniczają wytwarzanie modeli z silnikami spalinowymi, które mają zniknąć z rynku do 2035 roku.