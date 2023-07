Rynek. Nowe auta rosną w siłę, podobnie jak marki premium

– Jak podaje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA), w marcu br. w Europie zanotowano niemal 29-procentowy wzrost zarejestrowanych, nowych aut w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. – mówi Paweł Śnigurski, Menadżer ds. Finansowania Samochodów Używanych z Santander Consumer Multirent. - Największymi udziałowcami tego skoku byli Hiszpanie (66,1 proc.) oraz Włosi (40,7 proc.). Co nie jest zaskoczeniem, najwyższe współczynniki wzrostu zostały zarejestrowane wśród samochodów elektrycznych i hybryd, które wciąż zyskują na popularności. Jednak największy udział w rynku – na poziomie 37,5 proc. całości - wciąż zachowują auta benzynowe i diesle - wyjaśnia ekspert Santander Consumer Multirent.

Jak wskazuje analiza PZPM, w grupie nowych samochodów osobowych w maju 2023 r. odnotowano 38 575 rejestracji, czyli o 2 678 szt. (7,5 proc.) więcej niż rok wcześniej. Dane te dobrze rokują, biorąc pod uwagę wyzwania związane z kupnem takich pojazdów m.in. wysokie ceny, na które oddziałuje inflacja oraz długi czas oczekiwania. Jest to też dobra perspektywa na przyszłość aut używanych, zwłaszcza, że ten obszar ciągle doświadcza spadków importu. Wzrosty w segmencie nowych samochodów widać jednak nie tylko na polskim rynku.

Auta premium poszukiwane

Wracając do polskiego rynku, wzrosty widać również w przypadku marek premium. Jak wskazuje IBRM Samar, już w listopadzie ubiegłego roku w naszym kraju zarejestrowano aż 7 451 nowych samochodów osobowych premium (o niemal 14 proc. więcej niż w listopadzie 2021 r.). Natomiast w okresie od stycznia do kwietnia 2023 r. wzrost rejestracji takich aut osiągnął poziom 12,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022.