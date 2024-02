Renault i Dacia. Wyniki sprzedaży i ambitne plany marek na 2024 rok

Niekwestionowany lider aut dostawczych…

…i stabilna pozycja wśród aut osobowych

Sprzedaż Megane E-Tech 100% electric, flagowego modelu elektrycznego marki, wzrosła. Samochód ten zajął drugie miejsce w segmencie C- EV na polskim rynku. Renault Trafic Passenger było liderem rynku w segmencie minibus, z 3150 zarejestrowanymi samochodami (30,5% segmentu). Jest to wzrost o 2% w porównaniu z rokiem 2022.

Renault dąży do całkowitej elektryfikacji swoich samochodów. Koncern planuje osiągnąć ten cel do roku 2030. Obecnie marka oferuje samochody zarówno w 100% elektryczne, jak i hybrydowe. Renault jest trzecią marką w Europie na rynku samochodów zelektryfikowanych. Sprzedaż samochodów zelektryfikowanych marki rośnie również w Polsce. W zeszłym roku Renault sprzedało prawie 1800 samochodów hybrydowych. W ofercie Renault znajdują się samochody w pełni elektryczne: Megane E-Tech 100% electric, Kangoo E-Tech 100% electric i Scenic E-Tech electric (zamówienia już otwarte), oraz samochody hybrydowe: Clio E-Tech full hybrid, Captur E-Tech full hybrid, Arkana E-Tech full hybrid, Austral E-Tech full hybrid, Espace E-Tech full hybrid.

Ambitne plany Renault na 2024 rok

Renault wprowadza w Polsce projekt Re-Factory, który po raz pierwszy w Europie będzie realizowany z udziałem sieci dealerskiej. Projekt polega na usłudze odnowienia używanych samochodów marki przez wykwalifikowanych specjalistów u dealera. Samochody te, po renowacji karoserii, mechaniki i wnętrza w autoryzowanym serwisie, będą gotowe do sprzedaży. Samochody te będą miały specjalną gwarancję. Projekt rozpocznie się w Warszawie, a potem może być rozszerzony na inne miasta. Renault planuje, że na początku projektu będzie odnawiać ok. 150-200 samochodów miesięcznie.

Dacia z lekkim spadkiem w 2023, ale ambitnymi planami na 2024

W 2023 roku zarejestrowano 17 845 samochodów Dacia, co dało marce 3,8% udziału w polskim rynku samochodowym. Dacia znalazła się w pierwszej szóstce w sprzedaży do klienta indywidualnego. Największym zainteresowaniem jak co roku cieszył się Duster, w 2023 roku zarejestrowano 9 100 samochodów. Duster uplasował się w TOP2 w segmencie SUV B+ i na trzecim miejscu w sprzedaży do klienta indywidualnego.