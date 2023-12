Przewoził choinkę autem w taki sposób. Stracił prawo jazdy

Mundurowi nie mieli wątpliwości, że choć święta są ważne, to jednak bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze. Kontrola zakończyła się zatrzymaniem prawa jazdy i skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

"Zauważyli samochód, który był kierowany nie wiadomo przez kogo. Po lewej stronie pojazdu było umieszczone drzewo. Trudno było uwierzyć, że kierowca umieścił choinkę z tej samej strony, co sam siedział" - przekazała asp. szt. Monika Orlik z pruszkowskiej komendy.

Kolejną możliwością, o ile nasz pojazd posiada belki bagażnika dachowego, jest transport choinki na dachu. Zaleca się korzystanie z siatki nałożonej na drzewko, aby uniknąć wypadania fragmentów iglaka na drogę. Choinkę powinniśmy zamocować pniem do przodu, zgodnie z kierunkiem jazdy, dzięki temu drzewko będzie mniej podatne na działanie wiatru

Przypominają też, że zgodnie z przepisami ładunek transportowany na dachu może sięgać maksymalnie do 0,5 m od przedniej płaszczyzny pojazdu i 1,5 m od siedziska kierowcy, do 4 m wysokości, a także 2,55 m szerokości oraz do 2 m od tylnej płaszczyzny. Jeżeli drzewko wystaje na odległość większą niż 50 cm od tylnej płaszczyzny pojazdu, należy choinkę oznaczyć czerwoną chorągiewką.