Przejście w Dorohusku. Ponad 10 dni oczekiwania ciężarówek do przejścia z Ukrainą

Jak poinformowała Polską Agencję Prasową kom. Ewa Czyż z chełmskiej policji, kolejka pojazdów ciężarowych do przejścia z Ukrainą w Dorohusku liczy ok. 29 km i sięga do miejscowości Adolfin „Jest to ok. 1,2 tys. pojazdów. Szacunkowy czas oczekiwania wynosi 255 godzin” – podała. To ponad 10 dni.