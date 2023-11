Jak ominąć przeszkodę na drodze? Ekspert wyjaśnia

W przypadku skrzyni manualnej należy z maksymalną siłą wcisnąć nie tylko pedał hamulca, ale także sprzęgła, dzięki czemu unikniemy wyłączenia silnika. Poza tym niewciśnięcie sprzęgła może niebezpiecznie wydłużyć drogę hamowania i pogarsza możliwość sterowania pojazdem. Podczas omijania przeszkody cały czas trzymamy wciśnięty pedał hamulca i sprzęgła do momentu zakończenia manewru.

Jadąc samochodem osobowym z prędkością 50 km/h po mokrej, śliskiej nawierzchni, potrzeba około 50 metrów na całkowite zatrzymanie auta. Do tego dochodzi jeszcze kilkanaście metrów, jakie samochód przejeżdża, zanim zostanie podjęta decyzja o hamowaniu. Kiedy przeszkoda jest zbyt blisko i prowadzący pojazd ma świadomość, że nie uda się przed nią zahamować, powinien wcisnąć pedał hamulca, wykorzystując właściwości systemu ABS, dzięki któremu koła samochodu nie zostaną zablokowane, umożliwiając zmianę kierunku jazdy, a następnie, cały czas hamując, skręcić kierownicą w celu ominięcia przeszkody. Po ominięciu musi jak najszybciej wrócić na swój pas ruchu – wyjaśnia Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Pomimo tego, że sam manewr nie jest skomplikowany, to kierowca, który nigdy wcześniej go nie wykonywał ani nie miał okazji przećwiczyć go w bezpiecznych warunkach w czasie szkolenia, nie ma świadomości wielu zagrożeń. Jednym z nich jest zderzenie czołowe, gdy omijanie odbywa się poprzez wjazd na pas ruchu z samochodami poruszającymi się w przeciwnym kierunku. Kolejnym – wjazd na pobocze, gdy nie ma możliwości upewnienia się, że żaden pieszy lub inny pojazd się na nim nie znajduje.