Przejścia graniczne. Zaostrzenie kontroli na granicy ze Słowacją

"Kontrola prowadzona jest w sposób wyrywkowy, a działania są dostosowane do realnego zagrożenia. Osoby i pojazdy są typowane do kontroli na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich. W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, wydaje się decyzje o odmowie wjazdu do naszego kraju" - dodała porucznik Michalska.