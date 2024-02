Wyniki kontroli przewozów osób. Jeżdżą nawet bez licencji i prawa jazdy

Co roku UFG wypłaca ok. 100 mln zł tytułem odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń obowiązkowych. Ryzykiem za brak komunikacyjnego OC jest m.in. zwrot z własnej kieszeni kosztów odszkodowań i świadczeń…

Do najczęściej występujących naruszeń należała jazda bez licencji (100 kierowców) lub z podrobioną (3); 68 kierowców nie miało badań lekarskich i psychologicznych kierowcy; 62 poruszało się pojazdem bez uprawnień do kierowania; 2 było po zażyciu narkotyków; 6 spożyło wcześniej alkohol; 39 posługiwało się fałszywym prawem jazdy; 3 okazało się osobami poszukiwanymi przez policję. Zatrzymano 159 dowodów rejestracyjnych pojazdów.

Jazda pod wpływem alkoholu to jedno z częstszych wykroczeń polskich kierowców. Wielu kierujących zadaje sobie pytanie ile czasu musi upłynąć po wypiciu alkoholu, żeby móc wsiąść za kierownicę.

Wyjaśniło, że urząd w 2023 r. doposażył stanowiska bezpośredniej obsługi (komunikacyjne i transportowe) w urządzenia mobilne do weryfikacji dokumentów pod kątem ich autentyczności (w szczególności praw jazdy, dowodów osobistych, dowodów rejestracyjnych), to również w znacznym stopniu przyczynia się do ujawniania oszustw.