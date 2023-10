Straż miejska z nowymi uprawnieniami. Ekspertka komentuje zmiany w prawie

Czy nowe przepisy są potrzebne?

Zapytana o to, jak nowe przepisy wpłyną na poprawę bezpieczeństwa, powiedziała, że nadzór nad ruchem dyscyplinuje kierujących, przez co "zachowują się bardziej zgodnie z przepisami".

"Tymczasem obserwujemy rowery na chodnikach w wielu miejscach, gdzie nie powinno ich być. Podobnie jeśli chodzi o hulajnogi - te po chodniku nie mogą poruszać się z prędkością wyższą niż prędkość pieszego, a badania ITS przeprowadzone w 2021 i 2022 roku pokazały, że średnia prędkość hulajnóg elektrycznych na chodnikach wyniosła 20 km/h" - dodała.

"Ma to szczególne znaczenie obecnie, kiedy wzrosła znacznie wysokość mandatów, a mandaty te obowiązują wszystkich użytkowników dróg. Sytuacja, kiedy praktycznie nie ma nadzoru nad ruchem wpływa na łamanie przepisów. Jedyna szansa na zmianę tej sytuacji to stały nadzór odczuwalny przez rowerzystów, czy użytkowników hulajnóg" - podkreśliła.

Jej zdaniem, rozszerzenie nadzoru o uprawnienia straży miejskiej, mogą mieć znaczenie dla kształtowania postaw i zachowań wszystkich kierowców na wszystkich drogach i we wszystkich rolach pełnionych na drodze - czy jako kierowca samochodu, roweru, czy hulajnogi. "Nadzór może mieć tutaj kluczowe znaczenie, gdyż jak podkreślają eksperci na całym świecie, najważniejsza jest nieuchronność kary" - przypomniała.

Miejski crossover z segmentu premium? Rynek jest nimi nasycony i praktycznie każdy producent ma w swojej ofercie przynajmniej jeden model. Co ciekawe, portfolio Volvo przewiduje aż dwa niewielkie…

Jakie uprawnienia zyskała straż miejska?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem straży gminnej zabrano prawo do karania osób, które nie miały uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych na drogach publicznych, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu. Jednocześnie od 20 października strażnicy mogą karać tych, którzy nie mając do tego uprawnienia, prowadzą na drogach publicznych pojazd inny niż mechaniczny - np. poruszające się po drogach m.in. rowery, riksze czy zaprzęgi konne.