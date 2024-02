Ponad pół miliona sprzedanych egzemplarzy. To hybryda dostępna także w Polsce

Auto segmentu D-SUV Premium napęd hybrydowy w swojej gamie ma od samego początku. Do tej pory na klasyczną hybrydę zdecydowało się 458 609 klientów tego modelu na całym świecie. Wraz z prezentacją drugiej generacji modelu w 2021 roku do gamy Lexusa NX dołączył po raz pierwszy napęd hybrydowy plug-in. Wariant ten wyznaczył nowe standardy pod względem wydajności oraz dystansu pokonywanego wyłącznie na prądzie. W niespełna trzy lata na drogi wyjechało 45 024 Lexusy NX 450h+. Łączna sprzedaż wszystkich zelektryfikowanych wersji auta sięgnęła 503 633 egzemplarzy.

Lexus od blisko dwóch dekad elektryfikuje klasę premium. Do tej pory sprzedano ponad 2,8 mln aut z napędami hybrydowymi, hybryd plug-in oraz bateryjnych samochodów elektrycznych. Pierwszym zelektryfikowanym modelem marki, który przekroczył barierę pół miliona sprzedanych egzemplarzy był RX, w którym hybrydę po raz pierwszy wprowadzono do gamy w 2005 roku. W końcówce 2022 roku na drogi wyjechał hybrydowy Lexus ES nr 500 000, a na początku 2024 roku, po niespełna 10 latach od rynkowego debiutu, taki wynik osiągnął Lexus NX.

Obecnie niemal cała gama Lexusa oferuje warianty zelektryfikowane – od wkraczającego na rynek najmniejszego crossovera LBX po limuzynę LS czy ekskluzywnego vana LM, ale wciąż to NX jest najczęstszym wyborem klientów marki. Potwierdzają to dane rejestracji za styczeń 2024 roku, gdy na polskie drogi wyjechały 483 egzemplarze tego modelu (38% udziału w wyniku Lexusa). To jeden z trzech najpopularniejszych samochodów klasy premium w naszym kraju.