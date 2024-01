Policjant chciał pomóc kierowcy. Zobacz co się wydarzyło

"Tor ruchu wskazywał na to, że kierowca nie do końca panuje nad tym samochodem. Zbliżał się do środkowej osi jezdni, kierunkowskazem wskazywał inny kierunek niż skręcał. Policjantowi nasunęło się na myśl, że ta osoba źle się czuje" - powiedziała PAP asp. sztab. Anna Kublik-Rościszewska z KMP w Bolesławcu.