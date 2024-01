Policja. Wielkim tirem wjechał na deptak. Tak prowadziła nawigacja

Urządzenia, takie jak nawigacja samochodowa, są bardzo pomocne kierowcom, zwłaszcza gdy poruszają się po nieznanym terenie lub też pierwszy raz odwiedzają dane miasto i muszą trafić pod wskazany adres. Jednak nawigacja jak każde urządzenie wymaga zapoznania się z instrukcją obsługi i stosowania się do konkretnych, wskazanych reguł. Dlatego też, zanim zaczniemy z niej korzystać, powinniśmy poświęcić trochę czasu, żeby dowiedzieć się, jak robić to prawidłowo. Dzięki temu zmniejszymy ryzyko błędnego wyznaczenia kierunku czy trasy przejazdu. O oznaczeniu odpowiednich wskazań powinni pamiętać zwłaszcza kierowcy ciężarówek, aby nawigacja nie skierowała ich na most, który dopuszcza przejazd pojazdów o ograniczonym tonażu, wiadukt, pod którym ze względu na gabaryty zwyczajnie się nie zmieszczą, czy też na drogę, którą nie będą mogli przejechać.

Taka sytuacja przydarzyła się niedawno pewnemu zawodowemu kierowcy, który przekonany o tym, że nawigacja zawsze i wszędzie doprowadzi go do celu właściwą drogą, wjechał ciężarówką z ciężkim ładunkiem na zielonogórski deptak, czyli w strefę przeznaczoną wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. To, że w ogóle udało mu się stamtąd wydostać, zawdzięcza chyba wyłącznie swoim zawodowym umiejętnościom.