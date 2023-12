TomTom Go Expert Plus. Nawigacja w wydaniu XXL. Test

Urządzenia nawigacyjne TomTom zawsze wyznaczały pewien standard w swojej klasie. Nie inaczej jest z modelem Go Expert Plus. Nie jest on najtańszy na rynku ale z drugiej strony przeznaczony raczej dla profesjonalnych kierowców lub osób, które chcą mieć dobry, sprawdzony i pewny produkt na lata. I w tym przypadku zakup na pewno jest opłacalny. Ma także kilka usprawnień, które czynią jego obsługę prostszą i przyjazną w codziennym użytkowaniu.

Wiele osób wieszczyło już koniec zewnętrznych nawigacji samochodowych. Ostatnie lata pokazują jednak, że ten produkt jeszcze przez długi czas może być istotnym uzupełnieniem samochodu. A rozwiązania marki TomTom dowodzą, że inwencja projektantów nie jest w tym przypadku ograniczona.

Marka TomTom to synonim wysokiej jakości urządzeń nawigacyjnych, dobrze zaprojektowanych, świetnie wykonanych i o wysokich parametrach użytkowych. I choć pozornie może się wydawać, że w temacie zewnętrznych nawigacji samochodowych niewiele już można pokazać i zaproponować, to TomTom udowadnia, że nie jest to prawda. A przekonuje o tym model TomTom Go Expert Plus.

TomTom Go Expert Plus. Nie jest nudno

Wydawało nam się, że już nic nie zaskoczy nas jeśli chodzi o zewnętrzne nawigacje samochodowe. Większość działa podobnie, podobnie wyświetla i realizuje podobne, podstawowe funkcje. Na tym tle jednak TomTom Go Expert Plus wyróżnia się nie tylko jakością, ale i rozwiązaniami technologicznymi, które sprawiły, że test tej nawigacji nie był dla nas nudnym zajęciem, ale ciekawym poznawaniem nowych rozwiązań.

TomTom Go Expert Plus. W dwóch wielkościach

Go Expert Plus przeznaczony jest głównie – choć nie wyłącznie - dla profesjonalnych kierowców. Przystępując bowiem do pierwszej konfiguracji urządzenia możemy wybrać typ pojazdu – ciężarówka, autobus, samochód dostawczy, samochód osobowy, a także wpisać wymiary auta, jego tonaż i klasę w klasyfikacji towarów niebezpiecznych ADR. Podanie tych informacji pozwoli nawigacji na takie wyznaczenie trasy, by ominąć miejsca, w których ze względu na rodzaj pojazdu, jego wymiary, wagę lub inne uwarunkowania, nie moglibyśmy jechać. W pierwszym kwartale 2024 roku ma być dostępna funkcja umożliwiająca korzystanie z nawigacji przez kilku kierowców, używających różnych aut (rodzaj pojazdu, jego waga, wymiary, ograniczenia w ruchu). To uczyni ją jeszcze bardziej pomocną w codziennym użytkowaniu.

TomTom Go Expert Plus. Aktualnie, aktualna

Bezpłatna aplikacja TomTom MyDrive Connect pozwala zarządzać całą zawartością i usługami wchodzącymi w skład urządzenia. Wystarczy podłączyć go do komputera i możemy z poziomu systemu Windows wykonywać różne czynności – w tym zarządzać usługami, pobrać najnowsze mapy do pamięci oraz w prosty sposób zaktualizować oprogramowanie systemowe w nawigacji.

Można to zrobić na trzy sposoby:

poprzez sieć Wi-Fi w dwóch standardach: 2,4 i 5 GHz;

poprzez gniazdo USB-C;

poprzez Bluetooth i sparowanie nawigacji ze smartfonem. Aplikacja pozwala także na smartfonie zaplanować trasę i przenieść ją do nawigacji.

Samo aktualizowanie nawigacji zostało maksymalnie uproszczone, a jeśli nie chcemy tracić czasu lub pamięci na aktualizowanie i przechowywanie map wielu krajów, możemy zredukować je tylko do tych, przez które przebiegać będzie trasa naszej podróży.

TomTom Go Expert Plus. Traffic

Jedną z ciekawszych funkcji informacji drogowych jest TomTom Traffic. To usługa, która w czasie rzeczywistym podaje informacje o zdarzeniach drogowych czy korkach. I trzeba przyznać, że dane te są dość zbliżone do rzeczywistości. Dość tylko powiedzieć, że koncern Stellantis powszechnie w swoich autach korzysta z tej usługi w wybranych, oferowanych przez siebie modelach aut.

Aby jednak usługa ta była aktywna urządzenie musi być stale połączone z internetem. Odmiennie bowiem niż w poprzednich modelach, producent nie „zaszył” karty SIM we wnętrzu urządzenia. To pewne ograniczenie, ale dziś praktycznie każdy korzysta z internetu w smartfonie lub przenośnym routerze.

Wyznaczanie alternatywnej trasy w sytuacji, kiedy przeoczymy zjazd lub pojawi się korek jest szybkie. Propozycje nowych tras są rozsądne, a estymowany czas związany z ich pokonaniem dość dokładny.

TomTom Go Expert Plus. To, co najlepsze!

Strona wizualno-graficzna nawigacji TomTom zawsze była jej silnym punktem. Obraz jest czytelny, praktycznie w każdych warunkach oświetleniowych. Grafika nie jest przeładowana zbędnymi informacjami, a pasek tzw. zdarzeń, jest wręcz legendarny. Cóż zatem jeszcze można wymyślić w tym względzie? Wydaje się, że nic. Ale i tu TomTom może zaskoczyć.

W podobny sposób jesteśmy także informowani o fotoradarach. Jeśli jedziemy za szybko ekran na chwile zamruga czerwonym kolorem. Jeśli zgodnie z przepisami – białym.

TomTom Go Expert Plus. Podsumowanie

Kwestią indywidualnego wyboru jest czy bardziej wolimy ekran 6- czy 7-calowy.

TomTom Go Expert Plus w wersji 6-calowej kosztuje 1799 zł, a wariant 7-calowy - 2049 złotych.

