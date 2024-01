Policja. Pół roku więzienia za przyjazd po córkę do przedszkola

W środowe popołudnie lubińska Policja została powiadomiona o tym, że jeden z rodziców przyjechał do przedszkola po córkę kompletnie pijany. 38-latek nieposiadający polskiego obywatelstwa, a zamieszkujący w Lubinie, nie zważając na swój stan upojenia alkoholowego wsiadł do auta marki Toyota i podjechał pod przedszkole swojego dziecka, aby zabrać je do domu. Po tym jak posadził 4-letnią dziewczynkę w samochodzie próbował odjechać z parkingu z czym miał wielki kłopot. Widząc to jeden z rodziców natychmiast wezwał na miejsce patrol, który zatrzymał mężczyznę.