Dziury w jezdni. Stan dróg jest najgorszy od lat

Według AA – Brytyjskiego Stowarzyszenia Motorowego – w zeszłym roku doszło do 631 852 incydentów związanych z uszkodzeniami jezdni, które skutkowały awarią opon, kół, elementów układu kierowniczego i zawieszenia. To największa liczba od pięciu lat.

Jak podaje brytyjski portal Fleet News uszkodzenia pojazdów spowodowane dziurami w nawierzchni drogowej kosztowały w ostatnim roku gigantyczną kwotę 474 milionów funtów (ok. 2,4 mld złotych). Średnia naprawa auta to wydatek około 250 funtów (ok. 1270 złotych).

Rząd przeznaczył aż 8,3 miliarda funtów, by na przestrzeni następnych 11 lat skutecznie rozwiązać ten problem. Co ciekawe, władze lokalne doradzają, by nie „łatać” uszkodzonych dróg, a po prostu je naprawiać w całości, poprzez całkowitą wymianę nawierzchni. Dodatkowo rekomendują, by naprawy nawierzchni, których stan zaczyna się pogarszać przeprowadzać nie w okresie zimowym, a między kwietniem a wrześniem. Czyż nie brzmi to znajomo?