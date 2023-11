Policja. Po alkoholu na hulajnogach. To była kosztowna przejażdżka

Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego andrychowskiego komisariatu zauważyli na ul. Przemysłowej dwóch mężczyzn, którzy jadąc hulajnogami elektrycznymi mieli wyraźne problemy z utrzymaniem prostego toru jazdy. W związku z tym mundurowi zatrzymali ich do kontroli. Jak się okazało obaj wcześniej spożyli alkohol.19-letni mieszkaniec gminy Andrychów miał w organizmie 0,81 promila alkoholu, natomiast u drugiego kierującego, 19-letniego mieszkańca gminy Wieprz, urządzenie do badania stanu trzeźwości wykazało 0,46 promila alkoholu.

1 października 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego. Kradzież tablic rejestracyjnych przestała być wykroczeniem, a stała się przestępstwem, za które grozi kara nawet do 5 lat więzienia.…

Co piąty samochód nie przechodzi w Niemczech przeglądu technicznego, ponieważ ma poważne lub niebezpieczne usterki. Raport TÜV 2024 pokazuje, które modele pojazdów wypadają szczególnie dobrze, a które…

Policja apeluje o trzeźwość, rozwagę i stosowanie się do obowiązujących. Przypominamy, że za jazdę hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi mandat karny w wysokości 1 tysiąca. złotych, natomiast za jazdę hulajnogą w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) wysokość mandatu wzrasta do kwoty 2 500 złotych.