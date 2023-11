Prawo. Kradzież tablicy rejestracyjnej jest już przestępstwem

Policjanci wielokrotnie otrzymują zgłoszenia o przypadkach kradzieży tablic rejestracyjnych. Tylko w miniony piątek do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zgłosiły się dwie osoby inforujące o kradzieży tablic rejestracyjnych z ich aut. Często skradzione tablice wykorzystywane są do popełnienia przestępstw takich jak: kradzieże paliwa czy włamania do domów. Do niedawna kradzież tablicy rejestracyjnej była wykroczeniem. Zmieniło się to 1 października bieżącego roku.