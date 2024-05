Policja. O krok od lądowej katastrofy. Sprawca w areszcie

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 27-letni kierowca Audi, który swoją jazdą stwarzał poważne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mężczyzna wyprzedzał w miejscach niedozwolonych, jechał z dużą prędkością ,,pod prąd’’, zmuszał innych uczestników ruchu do zmiany kierunku jazdy w celu uniknięcia zderzenia i nie zatrzymał się do kontroli drogowej. To początek jego problemów.

Szymon Starniawski