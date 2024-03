Philips OlfaPure 7200. Samochodowy dyfuzor zapachów

Nic tak nie dopełnia wnętrza luksusowego samochodu jak odpowiednio dobrany aromat. Philips OlfaPure 7200 to nowoczesny dyfuzor zapachowy, który pozwala nie tylko bardzo precyzyjnie dozować intensywność zapachu, ale także sprawia, że jest on odczuwalny przez całą podróż. W przypadku innych, konwencjonalnych rozwiązań jest to raczej niemożliwe, ponieważ zmysł węchu z czasem przyzwyczaja się do zapachu i albo przestaje go odczuwać w ogóle, albo odbiera go wyjątkowo słabo.