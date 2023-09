Peugeot z klocków Lego? Zobacz ile elementów było potrzebne. Będziesz w szoku! Mariusz Michalak

Konstrukcja z elementów Lego Technic precyzyjnie odzwierciedla szczegóły techniczne pojazdu, w tym nietypowo otwierające się drzwi, profil zewnętrzny ze świecącymi w ciemności elementami, napęd 4x4, 7-biegową skrzynię biegów, hybrydowy napęd i specjalne zawieszenie. Peugeot Zobacz galerię (5 zdjęć)

Do 26 września, tuż przy głównym wejściu do centrum handlowego Arkadia Westfield w Warszawie, można obejrzeć niezwykłą ekspozycję konstrukcji LEGO®. Jest to model PEUGEOT 9X8 24 godziny Le Mans Hybrid Hypercar odtworzony z elementów LEGO Technic. Ile klocków zużyto?