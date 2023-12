Paliwa. Zobacz ile kosztują paliwa na początku grudnia

Paliwa w rafineriach coraz tańsze

Na hurtowym rynku paliw w mijającym tygodniu dominowały nieznaczne obniżki. Sprowadziły one notowania 95-oktanowej benzyny w rafineriach do przedwyborczych poziomów. Metr sześcienny tego paliwa w oficjalnych cennikach krajowych producentów kosztuje dzisiaj średnio 4781,80 zł i jest o 25,60 zł tańszy niż w ubiegły piątek. Olej napędowy w tym samym okresie potaniał o 76 złotych i jest aktualnie wyceniany na 5135,40 zł/metr sześcienny. Diesel pozostaje jednak wyraźnie droższy niż w połowie października, kiedy w hurcie kosztował mniej niż 4800 złotych.

Kontynuacja przeceny na stacjach

OPEC nie zrobił rewolucji

Wyczekiwana z niepokojem decyzja kartelu producentów i ich sojuszników okazała się niewypałem a nie poważnym ładunkiem wybuchowym - a przynajmniej tak ocenił ją rynek, który po ogłoszeniu ostatecznych ustaleń co do poziomów redukcji wydobycia zareagował pokaźną przeceną surowca. Przedstawiciele OPEC+ ustalili, że w kolejnym miesiącu będzie przeprowadzana dobrowolna redukcja wydobycia o 900 tys. baryłek dziennie, która ma uzupełniać już obowiązujące cięcia w produkcji o 1,3 miliona baryłek dziennie, co łącznie daje nam wynik na poziomie 2,2 mln baryłek. Jednocześnie wśród ciekawych wiadomości pojawiła się sugestia, że „o ile warunki rynkowe będą sprzyjające”, to obecne cięcia produkcji będą stopniowo wygaszane po pierwszym kwartale – to pierwsza poważna deklaracja ze strony największych uczestników porozumienia odnośnie zmiany polityki. Warto też zauważyć, że w gronie krajów, mogących w nowym roku dołączyć do OPEC+, znalazła się Brazylia, jednak nie zamierza ona poddawać się przymusowi limitowania produkcji.