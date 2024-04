Ceny paliw. Po ile benzyna i olej napędowy 5 kwietnia 2024 roku?

Wprawdzie w tym tygodniu zmiana zwyżkowa dotyczyła wyłącznie benzyn, to jednak w nadchodzących dniach zapewne analogiczny ruch zobaczymy w cenach oleju napędowego. Wyłamać się ze zwyżkowej tendencji może jedynie gaz płynny.

Od nowego roku na stacjach paliw możemy zatankować nowy rodzaj paliwa. To benzyna Pb 95 E10. Nie wszyscy właściciele aut powinni jednak tankować do swojego pojazdu nowe paliwo.

W porównaniu z minionym piątkiem zmiany cen benzyn na krajowym rynku hurtowym są niewielkie. Benzyna 98-oktanowa podrożała o niecałe 6 zł do poziomu 5831 zł/m sześc. Benzyna Pb95 kosztuje dzisiaj 5292 zł/m sześc., czyli o około 4 zł więcej niż przed tygodniem. Zdecydowanie większa zmiana dotyczy oleju napędowego, sprzedawanego dzisiaj po 5340 zł/m sześc. - o 72 zł ponad wynikami z minionego piątku. Cena oleju opałowego dzisiaj lokuje się na poziomie 4330 zł/m sześc. - to z kolei wyżej o niemal 93 zł w porównaniu do cen sprzed tygodnia.