Więcej policji na drogach. Wiemy co będą sprawdzać funkcjonariusze

W 2023 roku, w okresie ferii, czyli między 12 stycznia a 26 lutego na drogach doszło do 1834 wypadków, w których zginęło 160 osób, a 2047 zostało rannych; zatrzymano 9814 nietrzeźwych kierujących. Rok wcześniej, między 13 stycznia a 27 lutego, doszło do 1986 wypadków, zginęło 210 osób, a 2238 zostało rannych; zatrzymano 8543 nietrzeźwych kierujących.

Od 13 do 28 stycznia ferie będą mieć uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego oraz zachodniopomorskiego. Od 20 stycznia do 4 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 27 stycznia do 11 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz śląskiego. Z kolei od 10 lutego do 25 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.