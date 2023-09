OMODA. Chińska marka aut już wkrótce zadebiutuje w Polsce

Planowany przyszłoroczny debiut marki OMODA w Polsce jest częścią globalnego planu rozwoju. Celem producenta jest osiągnięcie rocznej sprzedaży na poziomie 1 400 000 egzemplarzy na rynkach zagranicznych do 2030 roku. Model OMODA 5, który ma trafić do sprzedaży w Polsce w pierwszym kwartale przyszłego roku, do końca sierpnia 2023 roku osiągnął sprzedaż zagraniczną na poziomie ponad 100 tysięcy sztuk. W ciągu najbliższych 7 lat sprzedaż ma się zwiększyć aż 14-krotnie!

Główna fabryka OMODA znajduje się w Wuhu, w chińskiej prowincji Anhui i właśnie w niej przede wszystkim są składane auta, które trafiają na rynki zagraniczne. Oprócz niej są jeszcze trzy inne fabryki w Chinach oraz sześć w innych krajach, co daje łącznie dziesięć placówek. Każda z nich ma możliwość wyprodukowania 300 000 modeli rocznie, co odpowiada jednemu modelowi zjeżdżającemu z linii montażowej co minutę.