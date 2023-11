Nowe furgony dla ITD. Ile kosztowały? Mają panele fotowoltaiczne na dachu

Samochody niebawem wyjadą na drogi i będą służyły do kontroli pojazdów i kierowców. Przyczynią się do wycofania z ruchu niesprawnych technicznie i przeładowanych pojazdów. Zanim to nastąpi, zostaną jeszcze wyposażone w specjalistyczny sprzęt kontrolny. Na ich wyposażeniu znajdą się m.in. przenośne wagi, dymomierze, przymiary wstęgowe i torby medyczne - informuje Krzysztof Chojnacki, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.