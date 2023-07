Niezabezpieczone rzeczy w aucie - to śmiertelne zagrożenie

Bagażnik oraz przeznaczone do tego schowki wewnątrz pojazdu, najlepiej zamykane, to najwłaściwsze miejsca do przewożenia rzeczy w samochodzie. Torba z laptopem na tylnym siedzeniu czy telefon na fotelu pasażera to niestety niedobry zwyczaj wielu kierowców. Jeśli podręczna torebka z jakichś przyczyn musi koniecznie znajdować się wewnątrz auta, to zamkniętą warto umieścić na podłodze przed przednim siedzeniem pasażera – mówi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.