Monterey Car Week 2023. Jakie auta pokaże Lexus?

Podczas Monterey Car Week 2023 Lexus pokaże po raz pierwszy w USA prototypowy model RZ Sport Concept. Samochód powstał na bazie elektrycznego RZ-a, ale ma mocniejszy napęd z dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 150 kW każdy, które napędzają obie osie. W prototypowym modelu zmodyfikowano układ jezdny, obniżając zawieszenie o 35 mm, a także zastosowano nowe elementy zaprojektowane pod kątem jak największej wydajności aerodynamicznej. We wnętrzu są cztery sportowe fotele, a z zewnątrz uwagę przyciągają uwagę duże, 21-calowe koła oraz dwukolorowe malowanie nadwozia. Delikatnie błyszczący biały lakier „Hakugin” połączono z czarnym kontrastującym pasem, dodano też akcenty w kolorze niebieskim.

W Pebble Beach Lexus pokaże także swoje rynkowe nowości. Ważne miejsce na wystawie zajmie LC 500 Inspiration Series oraz dwa duże SUV-y, które nie są oferowane w Polsce. Lexus GX to prawdziwy samochód terenowy premium, który ma nowy silnik 3.5 l V6 z turbodoładowaniem ma 354 KM mocy i 650 Nm momentu obrotowego. Z kolei Lexus TX to zupełna nowość w gamie marki. Oferuje do 7 miejsc oraz trzy wersje silnikowe w tym dwie mocne hybrydy – TX 500h o mocy 371 KM oraz TX 550h+, hybrydę plug-in z silnikiem 3.5 l V6 o mocy 412 KM.