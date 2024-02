Modele Volvo zmieniają nazwy. Producent robi porządki w ofercie

Zmiany w nazewnictwu modeli Volvo

Modele w pełni elektryczne XC40 Recharge i C40 Recharge zostają przemianowane kolejno na EX40 i EC40, co odpowiada nazewnictwu w pełni elektrycznych: EX30, EX90 i EM90. Nazwa XC40 pozostaje zarezerwowana dla wariantów z napędem spalinowym. Zmiany obejmują również usunięcie oznaczenia Recharge z modeli hybryd plug-in, które od teraz są oznaczane sufiksem T6 lub T8, wskazującym na poziom mocy.

W 2023 roku samochody w pełni elektryczne stanowiły 16 procent globalnych wolumenów sprzedaży, co oznacza wzrost o 70 procent w porównaniu z 2022 rokiem. Modele EX30, EX90 i EM90 wyjadą na drogi w tym roku, co spowoduje, że liczba w pełni elektrycznych modeli Volvo w portfolio produktowym wzrośnie do pięciu, a wkrótce mają je wzbogacić kolejne, nowe modele.