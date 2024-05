Luka ubezpieczeniowa w Polsce. Tak Polacy ubezpieczają samochody

- To jedna z najtrudniejszych kwestii w ubezpieczeniach i dostarczenie tu odpowiednich danych oraz metodyki szacowania luki jest dużą wartością dla rynku ubezpieczeń. W naszym raporcie lukę definiujemy jako wszelkie straty finansowe, ponoszone w związku z zajściem określonych zdarzeń, które nie zostały zabezpieczone przez ubezpieczenia w systemie zarówno prywatnym, jak i publicznym. Należą do nich m.in. utrata zdrowia, dochodów, przejście na emeryturę czy straty w majątku – wyjaśnia Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Raport „ Polacy i ryzyko – jak się ubezpieczamy? Luka ubezpieczeniowa w Polsce” , opracowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z Milliman Polska powstał, by lepiej zrozumieć zjawisko luki ubezpieczeniowej.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2024 roku ubezpieczyciele wypłacili ponad 4,9 mld zł z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC. To o ponad 900 mln zł więcej niż rok wcześniej – wynika z danych…

Raport zawiera również wyliczenia dotyczące luki w obszarze ubezpieczenia casco pojazdów lądowych w Polsce. Tylko 26,3 proc. samochodów posiada to dodatkowe ubezpieczenie. Rozbieżność wypłat w przypadku ubezpieczenia wszystkich pojazdów w wieku do lat 15 PIU oszacowała na 4,6 mld zł rocznie, przyjmując uproszczone założenie, że częstość zdarzeń objętych casco byłaby taka sama dla wszystkich samochodów (ubezpieczonych i nieubezpieczonych). W tym momencie są to straty, które pokrywamy z bieżących oszczędności.