Lexus. Te modele tej marki najczęściej kupują Polacy Mariusz Michalak

Klienci Lexusa najczęściej decydują się na SUV-y lub crossovery. Lexus

Od stycznia do października zarejestrowano 8490 aut tej marki, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Udział Lexusa wśród marek premium wyniósł aż 9,45%, co jest wzrostem o prawie 4 p.p. względem 2022 roku. W samym tylko październiku na polskie drogi wyjechało 800 egzemplarzy Lexusów – to wynik o 71,3% lepszy niż w dziesiątym miesiącu zeszłego roku.