Lexus pokazał wyniki sprzedaży. Duże zaskoczenie. Ten model napędza sprzedaż

Lexus NX napędza sprzedaż marki

Najpopularniejszym autem marki od początku roku jest Lexus NX. Do końca lipca polscy klienci zarejestrowali 2640 egzemplarzy tego SUV-a. To o 256% więcej niż w pierwszych siedmiu miesiącach 2022 roku. NX jest drugim najczęściej wybieranym samochodem premium w Polsce oraz drugim autem w swojej klasie. Tylko w lipcu odebrano z salonów 262 nowe NX-y, które oferowane są z dwoma napędami hybrydowymi. NX 350h ma klasyczną hybrydę, a NX 450h+ to hybryda plug-in.