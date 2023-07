Który model Lexusa jest najpopularniejszy w Europie? Mariusz Michalak

Sprzedaż Lexusa w Europie napędzają SUV-y i crossovery. Modele RX, NX, UX, GX oraz LX odpowiadają za 85% wszystkich kupowanych aut marki. Lexus

Marka Lexus w Europie ma za sobą udane sześć pierwszych miesięcy 2023 roku. W tym okresie sprzedano 34 020 aut, co jest wzrostem rok do roku aż o 43%. Klienci chętnie sięgają po samochody ze zelektryfikowanymi napędami, które stanowią już 86% całkowitej sprzedaży na Starym Kontynencie (wzrost o 6 p.p.), a w Europie Zachodniej (łącznie z Polską) udział takich napędów wynosi aż 99%. W sumie od stycznia do czerwca kupiono 29 122 zelektryfikowanych Lexusów. To wzrost aż o 52%.