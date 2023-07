Kontrolki w aucie. Ich włączenie zwiastuje kłopoty i … wydatki!

Kontrolki znajdujące się na desce rozdzielczej samochodu mogą pełnić funkcje ostrzegawcze, informacyjne i alarmujące. W przypadku większości z nich wiadomo, co należy zrobić w momencie, gdy się zaświecą. Zdarzają się jednak mniej typowe, które mogą przysporzyć problemów nawet najbardziej doświadczonym kierowcom. Szczególnie dotyczy to ikonek w samochodach elektrycznych oraz hybrydowych, które coraz częściej pojawiają się na polskich drogach. Czy za każdym razem zapalająca się kontrolka oznacza powód do niepokoju? Specjaliści Q Service Castrol rozwiewają wątpliwości.

