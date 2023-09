Kongres Nowej Mobilności 2023. Zobacz co znalazło się w programie imprezy

Inspirujący prelegenci

Kompleksowy program

- Nie sposób wymienić wszystkich mocnych, merytorycznych punktów programu, który w tym roku robi jeszcze większe wrażenie, ale warto wspomnieć m.in. o okrągłym stole „E-Mobility Road Map 2035” z udziałem interesariuszy kształtujących polski krajobraz gospodarczy. Omówione zostaną strategiczne cele i instrumenty wsparcia, których wdrożenie pozwoli wykorzystać historyczną szansę i uczynić z Polski europejski hub produkcyjny sektora elektromobilności w kontekście zapowiedzianego zakazu rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych w UE. Przejście na samochody elektryczne (wg IEA do 2030 r. globalna flota takich pojazdów może liczyć ok. 200 mln szt.) oraz polityki i regulacje prawne wdrażane w tym celu na całym świecie będą z kolei tematem przewodnim sesji „The ICE Age is Over”. Oczywiście na KNM 2023 nie może zabraknąć AFIR, czyli nowego, europejskiego rozporządzenia w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. O tym, jak osiągnąć ambitne cele, kluczowi interesariusze porozmawiają na dedykowanej sesji – mówi Maciej Mazur, dyrektor Zarządzający PSPA i zachęca do zapoznania się z programem KNM na stronie internetowej wydarzenia.

Panele „Local and Central Challenges for Heavy Duty and Logistics” (organizowany we współpracy z Polskim Instytutem Ekonomicznym) oraz “Electric Heavy Duty – Polish Duty” zostaną w całości poświęcone wyzwaniom związanym z elektryfikacją drogowego transportu ciężkiego i branży TSL, która kreuje dziś w Polsce prawie milion miejsc pracy. Natomiast w trakcie wspieranego przez Otomoto panelu „How to Sell BEVs?” eksperci branżowi porozmawiają o instrumentach, dzięki którym można zwiększyć popyt na samochody całkowicie elektryczne w Polsce (w I połowie 2023 r. ich rynkowy udział w segmencie nowych pojazdów osobowych wynosił ok. 3,5%). Uczestnicy sesji “Poland as an e-Mobility Powerhouse” oraz”Establishing Green Manufacturing Sites in Poland” (partnerem jest Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych) zastanowią się wspólnie, jak zwiększyć napływ inwestycji sektora e-mobility i sprawić, żeby polski przemysł motoryzacyjny (odpowiadający dziś za 8% PKB) wzmocnił swoją pozycję wraz z postępującą w kierunku zeroemisyjnym transformacją transportu w UE. Celem dyskusji w ramach sesji „Plugging In: A Roadmap to Urban Charging Infrastructure”, organizowanej wspólnie z Unią Metropolii Polskich, będzie ustalenie działań niezbędnych do przyspieszenia rozbudowy infrastruktury ładowania w polskich ośrodkach miejskich

Udział Kongresie Nowej Mobilności 2023 zapowiedzieli przedstawiciele instytucji unijnych, administracji centralnej i samorządowej, placówek dyplomatycznych, a także eksperci i praktycy rynku. Materiały prasowe