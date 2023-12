Starsze auta nie wjadą do centrum miasta. Przepisy powinny być zmienione?

Oznaczałoby to złagodzenie przepisów dotyczących diesli o jedną normę Euro – aktualna uchwała o SCT określa, że od lipca 2024 r. do miasta nie wjadą diesle poniżej normy Euro 5, zarejestrowane po 1 marca tego roku.

"Propozycja jest taka, aby dostosować uchwałę do aktualnej sytuacji oraz wprowadzić rozwiązanie, aby auta z silnikiem diesla i normą Euro 4 mogły poruszać się po mieście do 2026 roku" – powiedział wiceprezydent Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej Andrzej Kulig.

Zgodnie z przepisami unijnymi – zauważył wiceprezydent – od 1 stycznia będzie obowiązywał nakaz, aby biopaliwo w paliwie 95 stanowiło 10 proc., co – jak dodał – automatycznie wyeliminuje z rynku najstarsze silniki.

"Jest to rozwiązanie, o które zabiegaliśmy, ale w momencie przygotowywania uchwały o SCT nie było takiej możliwości" – zauważył Kulig.

Zwrócił uwagę także na nieścisłość dotyczącą seniorów w wieku 70 lat. "Konieczne jest doprecyzowane, że przepisy będą ich obejmować również w kolejnych latach" – zaznaczył wiceprezydent.

Radni Krakowa w listopadzie 2022 r. przyjęli uchwałę, na mocy której na terenie całego miasta od lipca 2024 r. będzie obowiązywać strefa czystego transportu. Do miasta nie wjadą samochody osobowe i ciężarowe zarejestrowane po 1 marca 2023 r., które nie spełniają norm co najmniej Euro 3 w przypadku aut benzynowych i LPG, a w przypadku diesli norm co najmniej Euro 5.

Od 1 lipca 2026 SCT w Krakowie będzie obowiązywała wszystkie auta, niezależnie od daty rejestracji.