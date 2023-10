Konflikt kierowców z rowerzystami? Jest na to sposób

Być może, gdyby kierowcy od czasu do czasu używali roweru jako sposobu na dotarcie na przykład do pracy, mogliby lepiej zrozumieć ryzyko, na jakie narażeni są ci niechronieni użytkownicy ruchu. Szczególnie w czasie niesprzyjającej pogody. Oczywiście ta zasada działa także w drugą stronę – radzi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Ciemność

Dni stają się coraz krótsze i już niedługo godziny największego ruchu będą przypadały na czas przed wschodem słońca i po zmroku. Użytkownicy dwóch kółek muszą pamiętać o światłach przednich i tylnych w rowerze oraz elementach odblaskowych. Warto też rozważyć wybór odzieży w jasnych kolorach, gdyż zwiększają one widoczność. Kierowcy natomiast powinni mieć na uwadze, że obecnie sezon rowerowy nie kończy się we wrześniu i z ostrożnością zbliżać się do skrzyżowań, szczególnie do tych, które rowerzyści mogą pokonywać bez zsiadania z pojazdu, czyli oznaczonych znakiem przejazdu dla rowerów (D-6a lub D-6b, które wyglądają jak znak przejścia dla pieszych, ale znajduje się na nim także kontur rowerzysty).