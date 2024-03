Konfiskata samochodu 2024. Kiedy policja odbierze auto?

W razie przyłapania kierowcy w jednym z wymienionych przypadków jego pojazd zostanie najpierw zajęty przez policję na okres do 7 dni, następnie zabezpieczy go prokurator, a na koniec sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek pojazdu. Jeśli kierowca prowadził pojazd służbowy podczas wykonywania obowiązków zawodowych, nawet będąc w stanie nietrzeźwości, nie podlega konfiskacie pojazdu. W takiej sytuacji sąd nakłada nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Zgodnie z informacjami Komendy Głównej Policji, od 16 do 18 marca skonfiskowano aż 60 aut kierowcom, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu. Warto nadmienić, czym różni się stan po spożyciu alkoholu od stanu nietrzeźwości oraz jakie są ich konsekwencje. I tak, jazda w stanie po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem i dotyczy zawartości od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi. Kierowcy grozi grzywna w wysokości co najmniej 2500 zł, zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat oraz 15 punktów karnych.