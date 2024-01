Konferencja IBRM Samar i BAIC. Czy chińskie auta zaleją nasz rynek?

Zeszłotygodniowe spotkanie, które przyciągnęło sporą uwagę mediów z branży, wniosło świeże spojrzenie na wyniki rynkowe, oferując kompleksową analizę branży. Obejmowało to nie tylko dane dotyczące rejestracji nowych samochodów i importu używanych pojazdów, ale również omówienie obserwowanych w 2023 roku trendów. Prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, Wojciech Drzewiecki, skupił się na analizie wybranych obszarów kraju oraz zbadaniu pozycji rynkowej różnych segmentów, marek i modeli, podkreślając wersje wyposażeniowe preferowane przez Polaków. W swojej analizie uwzględnił również popularność różnych rodzajów paliw i napędów, w tym dynamicznie rozwijający się rynek pojazdów elektrycznych. Poruszył także tematykę kanałów dystrybucji i strategii cenowych poszczególnych producentów. Prezentacja Indeksu Cenowego Samar oraz średnich ważonych cen zarejestrowanych pojazdów zilustrowała ewolucję polityki cenowej i preferencji zakupowych klientów. Całość danych została przedstawiona przy użyciu aplikacji IBRM Samar Mototrendy 3.2.

Planując wyjazd na ferie poza granice nie mamy dowolności. We wszystkich krajach wokół Polski jest obowiązek jazdy na oponach zimowych lub całorocznych. Taki zapis jest w 29. europejskich państwach, a…

W kontekście samochodów używanych, zwrócono również uwagę na import używanych elektryków. Mimo większego zainteresowania nowymi pojazdami BEV, w ubiegłym roku sprowadzono do Polski 3745 używanych samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Najczęściej wybieranymi modelami były Nissan Leaf, BMW i3 oraz Tesla. Warto zaznaczyć, że nawet w regionach Polski wschodniej, gdzie infrastruktura ładowania nie jest tak rozwinięta, mieszkańcy rejestrują elektryki, często korzystając z domowych instalacji fotowoltaicznych do ich ładowania.

Podczas konferencji, IBRM Samar przedstawił również prognozy na rok 2024, przewidując kontynuację wzrostu liczby rejestracji samochodów osobowych i dostawczych. Prognozowana liczba rejestracji na bieżący rok to 485 tysięcy samochodów osobowych oraz 68 tysięcy pojazdów dostawczych o DMC do 3,5 tony. Eksperci omówili także kwestie związane z reeksportem, który w przeszłości miał istotny wpływ na rejestracje. Zwrócono uwagę, że wraz z rozwojem rynku, po okresie znacznego spadku, zjawisko to może znowu zyskać na znaczeniu.