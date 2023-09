Kompresory do kół. Szybka pomoc w nagłej potrzebie

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Osram, większość kierowców przynajmniej od czasu do czasu kontroluje poziom ciśnienia w oponach (87 proc.), ale z dużą regularnością robi to mniej niż 1 na 5 z nich (18 proc.). Utrzymanie właściwego ciśnienia kół to podstawa bezpieczeństwa i odpowiedniej przyczepności na drodze, ale to nie wszystko. Odpowiednio napompowane opony to także dłuższa ich trwałość i mniejsze zużycie paliwa.

Dzisiejsze, przenośne kompresory to niewielkie urządzenia, które zmieszczą się w każdym schowku i mogą pełnić wiele innych funkcji. Firma Osram opracowała aż osiem modeli kompresorów TYREinflate o różnych parametrach, co pozwoli idealnie dobrać produkt do własnych preferencji.

Regularna kontrola ciśnienia i ogólnego stanu ogumienia mogą znacząco zmniejszyć prawdopodobieństwo nieprzewidzianych usterek na drodze. Choć jak wynika z badań, większość kierowców (blisko 60 proc.) sprawdza ciśnienie w oponach na stacji benzynowej, co w sytuacji gdy nieszczelność przydarzy nam się w trasie? Rozwiązaniem przydatnym nie tylko podczas używania samochodu jest mały, przenośny kompresor. Osram

Urządzenie TYREinflate 4000 napompuje 13-calową oponę w niecałe cztery minuty, a 15-calową w sześć minut. Wbudowany akumulator pozwala na użycie go w każdym miejscu, a podświetlany wyświetlacz ułatwi pracę po zmroku. Oprócz wygodnej funkcji bezprzewodowego użytkowania, kompresor wyposażono w kabel do ładowania typu USB-C, a także przewód zasilający z wtyczką do gniazda zapalniczki. Cena modelu 399 złotych.