Kobiety czy mężczyźni? Kto lepiej radzi sobie za kierownicą?

– Statystyki przemawiają za kobietami jako kierowcami. Kobiety to 40 proc. posiadaczy prawa jazdy kategorii B, które powodują trzy razy mniej wypadków niż mężczyźni. Jeżdżą ostrożniej, bezpieczniej, cechują się też mniejszą brawurą na drodze i większym skupieniem na zasadach przepisu ruchu drogowego – mówi agencji Newseria Biznes Agata Matyj, specjalistka do spraw komunikacji w FORVIA Polska.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2022 roku doszło do ponad 21 tys. wypadków drogowych. Sprawcami wypadków najczęściej byli mężczyźni – kierujący pojazdami, którzy spowodowali niemal 73 proc. wypadków. Kobiety odpowiadały za nieco ponad 23 proc. Z kolei analizy Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS wskazują, że kobiety znacznie rzadziej od mężczyzn powodują wypadki, będąc pod wpływem alkoholu (8 proc. takich zdarzeń) czy też prowadząc z nadmierną prędkością (20 proc.). Ogółem kobiety powodują jeden wypadek na 6,7 mln przejechanych kilometrów, a mężczyźni – raz na 4,7 mln km. To jednak nie musi oznaczać, że mężczyźni prowadzą gorzej, tylko szybciej, a to potęguje ryzyko wypadku.