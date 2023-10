Kierowca myślał, że jest pijany. Zaczął uciekać przed policją - dalej było tylko gorzej OPRAC.: Mariusz Michalak

Za popełnione wykroczenia drogowe i zebranie w sumie 41 punktów karnych mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Policja.pl

Do 5 lat więzienia grozi 35-latkowi, który myśląc, że jest pijany nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Sierakowie (pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie). Kierowca został ujęty po pościgu - co okazało się po zatrzymaniu?