"Na stopa" na autostradzie A4. Zobacz jak to się skończyło

Policjanci z Krapkowic pełniąc służbę na autostradzie A4, na pasach ruchu w kierunku Wrocławia, zauważali bardzo niebezpieczną sytuację. Pasem awaryjnym drogi poruszał się pieszy, który próbował zatrzymywać „na stopa” kierowców. Mundurowi natychmiast zareagowali i zatrzymali go do kontroli.

Nieodpowiedzialnym autostopowiczem okazał się 32-letni mieszkaniec Krakowa. W rozmowie z nim policjanci ustalili, że mężczyzna podróżował do Wrocławia i cały odcinek od miejsca zamieszkania pokonał autostradą. Za stwarzanie realnego zagrożenia w ruchu drogowym mundurowi ukarali go mandatem karnym w wysokości 1500 złotych. Aby uniknąć dalszego zagrożenia, zarówno dla pieszego, jak i kierowców, policjanci przetransportowali 32-latka do najbliższego węzła autostradowego.