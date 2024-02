Kamizelki odblaskowe. Co trzecia jest do wyrzucenia?

Niemiecki automobilklub ADAC przeprowadził test kamizelek odblaskowych dostępnych na niemieckim rynku. Wyniki tego testu są przerażające! Klub już nazywa to skandalem!

Od 2014 roku w Niemczech obowiązkowe jest posiadanie kamizelek odblaskowych w samochodzie. Ma on na celu lepszą ochronę ludzi w razie wypadków i awarii, gdy opuszczają oni pojazd i znajdują się na drodze. Ale także rowerzyści, motocykliści i dzieci są lepiej widoczni w ruchu drogowym, zwłaszcza przy złych warunkach, nosząc kamizelki odblaskowe. Kamizelki odblaskowe są standardowo barwione na kolory fluorescencyjne na dzień, a dla lepszej widoczności w nocy mają paski odblaskowe, czyli odbijają padające na nie światło. Przynajmniej taka jest teoria. Jednak latem 2023 roku na kanale YouTube DashcamDriversGermany pojawił się film, w którym pokazano różne kamizelki odblaskowe, a w niektórych z nich elementy odblaskowe nie spełniały swojej roli w nocy. Wydaje się wręcz niemożliwe, by w słynących z przestrzegania prawa Niemczech, sprzedawane były kamizelki odblaskowe, które nie są zgodne z normą DIN EN ISO 20471, która określa wymagania i procedury testowe dla odzieży ostrzegawczej.

Największy niemiecki automobilklub ADAC postanowił to sprawdzić.

Klub nabył 14 różnych modeli kamizelek odblaskowych, w tym modele przeznaczone dla dzieci. Już pierwsze, pobieżne próby, przeprowadzane za pomocą diody led telefonu komórkowego pokazały, że… połowa kamizelek odblaskowych subiektywnie zawiodła ich testerów! Praktycznie nie odbijając padającego na nie światła! Subiektywne odczucia subiektywnymi odczuciami, dlatego też przedstawiciele ADAC postanowili sprawdzić czy kamizelki asekuracyjne spełniają normę EN ISO 20471 w zakresie właściwości odblaskowych, wykorzystując w warunkach laboratoryjnych specjalny zestaw testowy znanej z produkcji elementów odblaskowych firmy 3M. Wynik? Co najmniej pięć z przebadanych kamizelek nie spełniało wymagań dotyczących odblasku określonych w normie EN ISO 20471. Oznacza to w praktyce, że co trzecia z badanych kamizelek odblaskowych nie nadawała się do celów, do których została wykonana!

A to oznacza, że nie zapewniała jej użytkownikom optymalnego bezpieczeństwa na drodze!

Jeśli co trzecia kamizelka, która została przebadana przez niemiecki automobilklub ADAC nie spełnia swojej roli, to strach pomyśleć, ile takich kamizelek znajduje się także na naszym rynku, a my nieświadomie nabywamy je w dobrej wierze.

W Niemczech w stosunku do kamizelek odblaskowych obowiązują odpowiednie normy. Oznacza to, że muszą one spełnić określone, ujednolicone kryteria zawarte w niemieckiej normie DIN EN 471:2003+A1:2007 lub w europejskiej normie EN ISO 20471:2013.

Według tych kryteriów kamizelka odblaskowa w Niemczech musi mieć kolor pomarańczowy, żółty lub pomarańczowo-czerwony oraz musi być uszyta z materiału fluorescencyjnego. Kolejnym istotnym wymogiem są pasy odblaskowe o szerokości co najmniej 5 cm przebiegające dookoła całej kamizelki, które gwarantują 360-stopniową widoczność osoby w nią ubranej. Dodatkowo kamizelka musi być obowiązkowo wyposażona w zapięcie na rzepy.

