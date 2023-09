Jeep Compass. Zobacz jake wersje limitowane przygotowała marka

Od czasu wprowadzenia nowej generacji Compassa do sprzedaży, pozostaje on najlepiej sprzedającym się modelem marki Jeep nad Wisłą. Obecny sukces zawdzięcza odnowionej, jednocześnie nadal wiernej marce stylistyce nadwozia, jeszcze przestronniejszemu wnętrzu z przeprojektowaną deską rozdzielczą oraz zaawansowanym systemom łączności i bezpieczeństwa jazdy. Do tego, na tle konkurencji w segmencie C SUV, pozostaje na przystępnym cenowo poziomie, który dzięki wprowadzonym wersjom limitowanym, teraz stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny.

Kupując Jeepa Compassa w wersjach limitowanych Adventure i Business Edition klienci mogą liczyć na jeszcze bardziej atrakcyjny stosunek wartości do ceny. W zależności od wybranej wersji i jednostki silnikowej korzyści dla klienta mogą wynieść nawet do 8% w porównaniu do oferowanych obecnie wybranych wersji wyposażenia.