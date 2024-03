Jakim typem kierowcy jesteś? Tak jeździmy po polskich drogach

Na drogach spotykamy całą gamę kierowców z różnymi stylami i podejściami do prowadzenia pojazdów. Każdy z nich ma swoje unikalne cechy i nawyki za kierownicą, które wpływają na dynamikę ruchu ulicznego oraz bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników. Od tych, którzy traktują jazdę jak wyzwanie sportowe, po tych, którzy preferują spokojną podróż.

Balcia Insurance wytypowała kilka typów kierowców królujących na polskich drogach. Którym z nich jesteś Ty?

Rajdowiec

To kierowca, który zawsze ma nogę na gazie i traktuje każdą drogę jak tor wyścigowy. Jego motto to "szybciej, szybciej, jeszcze szybciej". Zmiany pasów, gwałtowne hamowanie i przyspieszanie są dla niego czymś naturalnym, a limity prędkości traktuje jako niezobowiązującą sugestię. Dla niego każda podróż to wyścig z czasem, a każde wyprzedzanie, to okazja do pobicia swojego rekordu.

Entuzjasta krajobrazu

To osoba, której podróże są nie tylko sposobem na dotarcie do celu, ale również okazją do odkrywania otaczającej przyrody. Dla tego kierowcy każda droga staje się malowniczą trasą pełną niezapomnianych widoków. Zawsze znajdzie czas, aby zawiesić oko na interesującej go przestrzeni, nieważne czy tworzy przez to zator na drodze – liczy się tu i teraz. Na dłuższych trasach często robi przerwy na punktach widokowych, aby zrobić zdjęcia i cieszyć się odpoczynkiem. Zawsze wybiera trasy, które oferują najbardziej spektakularne przeżycia, nawet jeśli oznacza to wydłużenie podróży.

Make-up artist

To niezwykle utalentowane kobiety, które potrafią pogodzić dwie rzeczy na raz: jazdę samochodem i perfekcyjny makijaż. Niezależnie od tego, czy są w pośpiechu do pracy, czy też po prostu wybierają się na randkę, zawsze znajdą czas, aby poprawić swój wygląd za kierownicą. Skupione na lusterkach samochodowych, korzystają z każdej możliwej przerwy w ruchu, aby doszlifować swój makijaż. Czerwone światło na skrzyżowaniu to dla nich doskonała okazja do szybkiego poprawienia szminki, nałożenia kolejnej warstwy tuszu do rzęs lub konturowania. To, co imponuje nam w tych mistrzyniach kierownicy, to ich zdolność do precyzji i multitaskingu. Mimo że niektórzy mogą uważać to za ryzykowne zachowanie, dla nich to po prostu sposób na efektywne wykorzystanie czasu wolnego w trasie.

DJ

To kierowca, który nie tylko podróżuje, ale także prowadzi swoje własne improwizowane koncerty na kołach. Jego samochód to mobilne studio muzyczne, wyposażone w system dźwiękowy, który słychać w całej okolicy. Zawsze przygotowany na każdą podróż kierowca DJ dba o odpowiednią playlistę, która dopasowuje się do nastroju i scenerii, sprawiając, że każda trasa staje się doświadczeniem muzycznym dla niego i pasażerów. Nie waha się również pokazać swojego talentu muzycznego światu. Organizuje mini-imprezy na czerwonym świetle lub podczas długich postoju w korkach. Obecność obowiązkowa - nawet dla tych, którzy nie chcą w nich uczestniczyć.

Nawigator-technolog

Wierzy, że GPS jest jego najlepszym przyjacielem. Podejmuje ryzykowne decyzje, takie jak skręt w prawo w ostatniej chwili, aby dostosować się do nowej trasy. Dla pewności instaluje wszystkie aplikacje, które poinformują go, czy za rogiem nie czeka patrol policji. Dla bezpieczeństwa założył już wszystkie kamery samochodowe w swoim aucie. Jest gotowy na wszystko, w jego pojeździe znajdziesz przenośny komputer diagnostyczny i ładowarki do wszystkich rodzajów urządzeń.

Designer

To osoba, dla której wygląd samochodu jest równie ważny, co jego wydajność. Dla niej auto to nie tylko środek transportu, ale również wyraz własnego stylu i osobowości. Dba o każdy detal, aby sprawić, żeby jej pojazd wyróżniał się na drodze. Personalizuje samochód, by nadać mu unikalny charakter. Instaluje spoilery, nakładki, nowe felgi, inwestuje w pokrowce na siedzenia, czy kierownice, a nawet designerskie gałki do zmiany biegów. Nowe dywaniki czy dodatkowe oświetlenie tworzą klimat, który odzwierciedla jego gust i preferencje. Dla niego każda podróż to okazja do pokazania swojego stylu i osobowości, dzięki czemu jego auto staje się nie tylko środkiem transportu, ale również wyrazem jego indywidualności i pasji.

Eko kierowca

Jest świadomy wpływu swojej jazdy na środowisko i aktywnie stara się go minimalizować. Wybiera samochody o niskim zużyciu paliwa lub z napędem elektrycznym, a także praktykuje oszczędne prowadzenie, unikając gwałtownych przyspieszeń i hamowań. Wierzy, że każdy kierowca może przyczynić się do ochrony środowiska poprzez proste, codzienne działania za kierownicą. Kieruje się zasadą „razem lepiej dla środowiska”, dlatego często umawia się ze znajomymi z pracy i wspólnie dojeżdżają na miejsce jednym samochodem.

Wideo Ile razy kierowcy zagrażali pieszym w pow. krośnieńskim w 2024 roku?