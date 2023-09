Jaki rodzaj napędu wybierają Polacy? Tak wypadamy na tle innych państw z Europy

NIECODZIENNA SYTUACJA NA RYNKU NOWYCH AUT W POLSCE

W sierpniu 2023 roku klienci indywidualni firmy i nabywcy instytucjonalni zarejestrowali 8,7 tys. aut z napędem hybrydowym. Wynika z tego, że co czwarte nowe auto zarejestrowane w Polsce w ubiegłym miesiącu było klasyczną hybrydą (24%). Sama Toyota Corolla odnotowała ponad 3,2 tys. zarejestrowanych nowych egzemplarzy.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w sierpniu 2023 roku zarejestrowano w Polsce 41 149 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 6,97% (+2 682 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 1,38% (-574 szt.) mniej niż w lipcu 2023 roku. Dane skumulowane (353 092 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2023 roku o 9,70% (+31 228 szt.).

Biorąc pod uwagę tylko klasyczne i miękkie hybrydy, to ich udział w rynku nowych aut w sierpniu 2023 r. (42,5 proc.) byłby większy niż pojazdów spalinowych (40.9 proc.).

JAK WYGLĄDA SYTUACJA NA RYNKU EUROPEJSKIM?

W sierpniu 2023 r. rynek samochodów w UE zwiększył się o 21%, do 787 626 szt. zarejestrowanych aut, wyznaczając trzynasty z rzędu miesiąc wzrostu. Chociaż sierpień jest zwykle słabszym miesiącem pod względem sprzedaży samochodów, dwucyfrowe wzrosty wskazują, że rynek UE odbudowuje się po zeszłorocznych niedoborach komponentów. Dwucyfrowe wzrosty procentowe można było zaobserwować na większości rynków, w tym na trzech największych: Niemcy (+37,3%), Francja (+24,3%) i Włochy (+11,9%).

Od stycznia do sierpnia 2023 r. liczba rejestracji nowych samochodów w UE znacznie wzrosła (+17,9%), do 7,1 mln sztuk. Pomimo tej widocznej od początku roku tendencji wzrostowej, rynek pozostaje poniżej poziomu sprzed pandemii COVID-19, który w 2019 r. sięgał 9 mln sprzedanych aut. Warto zauważyć, że większość rynków, w tym cztery największe: Hiszpania (+20,5%), Włochy (+20,2%), Francja (+16,6%) i Niemcy (+16,5%) osiągnęły dwucyfrowe wzrosty procentowe w tym ośmiomiesięcznym okresie.

RODZAJE PALIWA W NOWYCH SAMOCHODACH NA RYNKU EUROPEJSKIM

W sierpniu b.r. udział w rynku samochodów elektrycznych po raz pierwszy przekroczył 20% (z 11,6% w sierpniu ubiegłego roku), wyprzedzając diesle po raz drugi w tym roku i stając się trzecim najpopularniejszym wyborem wśród nabywców nowych samochodów. Samochody hybrydowo-elektryczne utrzymały swoją pozycję jako drugi wybór kupujących, z 24% udziałem w rynku. Podczas gdy samochody benzynowe są nadal najczęściej wybierane, ich udział w rynku zmniejszył się z 38,7% w sierpniu ubiegłego roku do 32,7% - czytamy w komunikacie ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów).

SAMOCHODY ELEKTRYCZNE W EUROPIE

W sierpniu 2023 r. liczba rejestracji samochodów elektrycznych w UE zwiększyła się o 118,1%, osiągając poziom 165 165 sztuk, co stanowi 21% rynku. Z wyjątkiem Malty (-22,6%), wszystkie rynki UE odnotowały dwu- i trzycyfrowe wzrosty procentowe, przy czym Niemcy, najważniejszy rynek pod względem wolumenu, zyskał aż 170,7%. Belgia odnotowała rekordowy wzrost wynoszący 224,5%. Ogólnie, sprzedaż samochodów elektrycznych zwiększyła się o 62,7%, do niemal miliona aut zarejestrowanych od stycznia do sierpnia.